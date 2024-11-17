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17 ноября, 10:29

«Температура будет стабильно отрицательной»: Москвичей призвали распрощаться с осенью

Метеоролог Позднякова: На следующей неделе в Москву придёт настоящая зима

На следующей неделе жителям Москвы стоит распрощаться с осенью и встречать настоящую зиму. В городе ожидаются стабильно минусовая температура и снег, который уже не растает, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале недели температура воздуха будет положительной, однако четверг, 21 ноября, можно считать концом климатической осени. 22-23 ноября дожди сменятся снегом, а после 24–25 температура будет опускаться ниже нуля не только ночью, но и днём.

«Снег, который выпадет за эти дни, ляжет в зиму и не растает, потому что температура воздуха будет стабильно отрицательной», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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Ранее москвичам озвучили прогноз на новогоднюю ночь. Синоптик призвал ждать морозов. К слову, жителям столицы пообещали тёплую, но снежную зиму.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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