«Температура будет стабильно отрицательной»: Москвичей призвали распрощаться с осенью

На следующей неделе жителям Москвы стоит распрощаться с осенью и встречать настоящую зиму. В городе ожидаются стабильно минусовая температура и снег, который уже не растает, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале недели температура воздуха будет положительной, однако четверг, 21 ноября, можно считать концом климатической осени. 22-23 ноября дожди сменятся снегом, а после 24–25 температура будет опускаться ниже нуля не только ночью, но и днём.