«Температура будет стабильно отрицательной»: Москвичей призвали распрощаться с осенью
Метеоролог Позднякова: На следующей неделе в Москву придёт настоящая зима
На следующей неделе жителям Москвы стоит распрощаться с осенью и встречать настоящую зиму. В городе ожидаются стабильно минусовая температура и снег, который уже не растает, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В начале недели температура воздуха будет положительной, однако четверг, 21 ноября, можно считать концом климатической осени. 22-23 ноября дожди сменятся снегом, а после 24–25 температура будет опускаться ниже нуля не только ночью, но и днём.
«Снег, который выпадет за эти дни, ляжет в зиму и не растает, потому что температура воздуха будет стабильно отрицательной», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Ранее москвичам озвучили прогноз на новогоднюю ночь. Синоптик призвал ждать морозов. К слову, жителям столицы пообещали тёплую, но снежную зиму.
Life.ru