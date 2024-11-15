Ветеринар объяснил Life.ru, когда одежда для собак превращается из аксессуара в необходимость

Зимой забота о здоровье домашних животных становится особенно важной, владельцам собак приходится учитывать множество факторов при выборе одежды для своих питомцев. В интервью для Life.ru ветеринар Михаил Шеляков дал несколько советов по этому поводу, поделившись рекомендациями по защите пёселей от холода в зимний период.

По словам ветеринара, одевать собаку зимой или нет, зависит в первую очередь от самого животного. Например, таксы, несмотря на то, что считаются охотничьими, довольно мерзлявы. Эти коротколапые породы быстро охлаждаются, особенно при контакте с грунтом. Маленькие собаки также подвержены охлаждению, поскольку их размер способствует быстрой потере тепла. Поэтому необходимо ориентироваться на температуру воздуха, продолжительность прогулки и особенности здоровья животного.

«Одежда — это такой аксессуар, не то чтобы необходимый, но нужный», — отметил ветеринар, подчеркнув, что в большинстве случаев зимняя одежда для собак просто необходима, особенно при прохладной и влажной погоде.

Опасный диапазон температур для собак — от нуля до минус пяти градусов, когда высокая влажность и морозное ветровое воздействие могут серьёзно угрожать здоровью питомцев. При такой температуре шерсть намокает, теряя свои теплоизолирующие свойства, что способствует переохлаждению.

Зимняя одежда для собак требует тщательной примерки, поскольку важно, чтобы она не натирала и не сковывала движения. Для этого владельцам нужно учитывать не только размеры собаки, но и наличие декоративных элементов, таких как стразики или цветочки, которые могут мешать. Особенно это касается обуви, где важно отсутствие швов, которые могут вызвать дискомфорт. К тому же, обувь требует времени на привыкание, и питомцы должны тренироваться в ней дома.

Кроме того, как отметил Шеляков, в городах с сильными зимними реагентами, например, в Москве, собакам необходима защита от химических веществ, которые могут повредить лапки. Контакт с реагентами способен вызвать ожоги и аллергические реакции, а также повредить подушечки лап и межпальцевое пространство.

Опасности подстерегают питомцев и в случае экстремальных морозов. При температуре ниже минус 30 градусов обувь становится не просто желательной, а необходимой, поскольку холодный асфальт может вызвать у собак болевые ощущения и обморожение лап. В то же время, как правило, минус 10 градусов переносится легче, чем более влажные и холодные условия, когда температура колеблется в районе нуля и минус пяти.