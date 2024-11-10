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10 ноября, 14:00

10 котиков, которых первый снег застал врасплох, и от этой милоты вы точно улыбнётесь

Как реагируют котики, впервые увидевшие снег? Life.ru собрал самые милые и смешные моменты, чтобы поднять вам настроение.

Первый снег — это всегда событие, особенно для тех, кто видит его впервые. Котики — не исключение! На Reddit пользователи делятся фотографиями своих пушистых любимцев, которые с удивлением, а порой и восторгом изучают холодные белые сугробы. Life.ru собрал для вас самые яркие и умилительные кадры, чтобы добавить капельку зимнего настроения в ваш день.

«Тут и невооружённым взглядом понятно, что он не в восторге», maruka2011.

Фото © Reddit / maruka2011

Фото © Reddit / maruka2011

«Первый снег, и ей это нравится!» One_Character_6009.

Фото © Reddit / One_Character_6009

Фото © Reddit / One_Character_6009

«Я насчитал ровно 16 шагов», JasterMereel42.

Фото © Reddit / JasterMereel42

Фото © Reddit / JasterMereel42

«Мой кот просто ненавидит снег!» пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

«Первый снег Мэи», maplesaraa.

Фото © Reddit / maplesaraa

Фото © Reddit / maplesaraa

«Он видит снег первый раз в жизни!» chrispega.

Фото © Reddit / chrispega

Фото © Reddit / chrispega

«Ничего нового — кот в снежинках!» slsw8989.

Фото © Reddit / slsw8989

Фото © Reddit / slsw8989

«Красавчик уже готов к снегу», JasterMereel42.

Фото © Reddit / JasterMereel42

Фото © Reddit / JasterMereel42

«Была произведена попытка», kmidre.

Фото © Reddit / kmidre

Фото © Reddit / kmidre

«Кажется, эта фотка больше подойдёт в подборку устрашающих питомцев», kmidre.

Фото © Reddit / kmidre

Фото © Reddit / kmidre

Первый снег вызывает у котиков самые разные эмоции — от неподдельного восторга до полной растерянности. На этих фотографиях мы видим, как пушистые исследователи открывают для себя зиму. А как у ваших любимцев прошла снежная «премьера»? Кстати, чуть ранее Life.ru рассказывал про самого красивого котика в мире.

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Reddit / JasterMereel42, kmidre

Сергей Трофимов
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