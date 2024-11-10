10 котиков, которых первый снег застал врасплох, и от этой милоты вы точно улыбнётесь

Первый снег — это всегда событие, особенно для тех, кто видит его впервые. Котики — не исключение! На Reddit пользователи делятся фотографиями своих пушистых любимцев, которые с удивлением, а порой и восторгом изучают холодные белые сугробы. Life.ru собрал для вас самые яркие и умилительные кадры, чтобы добавить капельку зимнего настроения в ваш день.

«Тут и невооружённым взглядом понятно, что он не в восторге», — maruka2011.

Фото © Reddit / maruka2011

«Первый снег, и ей это нравится!» — One_Character_6009.

Фото © Reddit / One_Character_6009

«Я насчитал ровно 16 шагов», — JasterMereel42.

Фото © Reddit / JasterMereel42

«Мой кот просто ненавидит снег!» — пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

«Первый снег Мэи», — maplesaraa.

Фото © Reddit / maplesaraa

«Он видит снег первый раз в жизни!» — chrispega.

Фото © Reddit / chrispega

«Ничего нового — кот в снежинках!» — slsw8989.

Фото © Reddit / slsw8989

«Красавчик уже готов к снегу», — JasterMereel42.

Фото © Reddit / JasterMereel42

«Была произведена попытка», — kmidre.

Фото © Reddit / kmidre

«Кажется, эта фотка больше подойдёт в подборку устрашающих питомцев», — kmidre.

Фото © Reddit / kmidre