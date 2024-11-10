10 котиков, которых первый снег застал врасплох, и от этой милоты вы точно улыбнётесь
Как реагируют котики, впервые увидевшие снег? Life.ru собрал самые милые и смешные моменты, чтобы поднять вам настроение.
Первый снег — это всегда событие, особенно для тех, кто видит его впервые. Котики — не исключение! На Reddit пользователи делятся фотографиями своих пушистых любимцев, которые с удивлением, а порой и восторгом изучают холодные белые сугробы. Life.ru собрал для вас самые яркие и умилительные кадры, чтобы добавить капельку зимнего настроения в ваш день.
«Тут и невооружённым взглядом понятно, что он не в восторге», — maruka2011.
Фото © Reddit / maruka2011
«Первый снег, и ей это нравится!» — One_Character_6009.
Фото © Reddit / One_Character_6009
«Я насчитал ровно 16 шагов», — JasterMereel42.
«Мой кот просто ненавидит снег!» — пользователь Reddit
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
«Первый снег Мэи», — maplesaraa.
Фото © Reddit / maplesaraa
«Он видит снег первый раз в жизни!» — chrispega.
Фото © Reddit / chrispega
«Ничего нового — кот в снежинках!» — slsw8989.
Фото © Reddit / slsw8989
«Красавчик уже готов к снегу», — JasterMereel42.
«Была произведена попытка», — kmidre.
«Кажется, эта фотка больше подойдёт в подборку устрашающих питомцев», — kmidre.
Первый снег вызывает у котиков самые разные эмоции — от неподдельного восторга до полной растерянности. На этих фотографиях мы видим, как пушистые исследователи открывают для себя зиму. А как у ваших любимцев прошла снежная «премьера»? Кстати, чуть ранее Life.ru рассказывал про самого красивого котика в мире.
Reddit / JasterMereel42, kmidre