«Дискриминация»: В США уволили сотрудницу службы ЧС за отказ помогать сторонникам Трампа в ураган
CBS: В США уволили сотрудницу службы FEMA за отказ помогать сторонникам Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которая призвала не помогать людям, поддерживающим победителя выборов в США Дональда Трампа, во время урагана «Хелен». Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на заявление администратора FEMA Дина Крисвелла.
«Сотрудница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях была уволена после того, как она дала указание работникам, помогающим пострадавшим от урагана, не заходить в дома, где во дворах размещены плакаты в поддержку избранного президента Дональда Трампа», — указано в материале.
По информации телеканала, FEMA не раскрыло имя сотрудницы. Губернатор Флориды Рон Десантис тем временем указал, что такие действия являются «целенаправленной дискриминацией» граждан США. Он также подтвердил, что нарушение было зафиксировано именно во Флориде.
А ранее Life.ru писал, что избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал соперницу Камалу Харрис за помощь миру вместо выплат после урагана «Хелен» в США. По его словам, американцы получают мизерные суммы. Ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября, затронув территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов.