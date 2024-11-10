«Дискриминация»: В США уволили сотрудницу службы ЧС за отказ помогать сторонникам Трампа в ураган

В США уволили сотрудницу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), которая призвала не помогать людям, поддерживающим победителя выборов в США Дональда Трампа, во время урагана «Хелен». Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на заявление администратора FEMA Дина Крисвелла.

«Сотрудница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях была уволена после того, как она дала указание работникам, помогающим пострадавшим от урагана, не заходить в дома, где во дворах размещены плакаты в поддержку избранного президента Дональда Трампа», — указано в материале.