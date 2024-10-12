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12 октября, 14:17

Ураган «Милтон» стал оружием в руках Байдена и Трампа, считает Бут

Бут: Байден и Трамп используют ураган «Милтон» как политическое оружие

Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP, EPA

Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP, EPA

Федеральные власти не справляются с устранением последствий урагана «Милтон». А тем временем Джо Байден и Дональд Трамп используют стихию как политическое оружие в преддверии выборов. Об этом заявил Виктор Бут.

«Трамп обвиняет Байдена в бездействии, в том, что правительство не хочет выплачивать пострадавшим пособия, не оказывают вовремя помощь», — обратил внимание собеседник Kp.ru.

В это время действующий президент вынужден оправдываться, мол, власти делают всё, что положено. Тем не менее, Байден уже отменил поездку на конференцию в формате «Рамштайн», чтобы демократы не потеряли лицо. Однако в США не утихают разговоры о том, что деньги Украине выделяются, а пострадавшим от урагана нет, отметил Бут.

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Ранее Дмитрий Пучков объяснил, почему Джо Байден отказался от встречи в формате «Рамштайн». По его словам, президент США использовал ураган «Милтон» лишь как повод, чтобы не встречаться с Владимиром Зеленским.

Борис Эльфанд
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