Ураган «Милтон» стал оружием в руках Байдена и Трампа, считает Бут

Федеральные власти не справляются с устранением последствий урагана «Милтон». А тем временем Джо Байден и Дональд Трамп используют стихию как политическое оружие в преддверии выборов. Об этом заявил Виктор Бут.

«Трамп обвиняет Байдена в бездействии, в том, что правительство не хочет выплачивать пострадавшим пособия, не оказывают вовремя помощь», — обратил внимание собеседник Kp.ru.

В это время действующий президент вынужден оправдываться, мол, власти делают всё, что положено. Тем не менее, Байден уже отменил поездку на конференцию в формате «Рамштайн», чтобы демократы не потеряли лицо. Однако в США не утихают разговоры о том, что деньги Украине выделяются, а пострадавшим от урагана нет, отметил Бут.