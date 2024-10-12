«Надо быть идиотом»: Пучков объяснил, почему Байден отказался от встречи в формате «Рамштайн»
Пучков: США осознали бесперспективность встречи по Украине в формате «Рамштайн»
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
США осознали бесперспективность встречи по Украине в формате «Рамштайн». Об том заявил публицист Дмитрий
Goblin Пучков, объясняя, почему американский лидер Джо Байден отказался посещать мероприятие. Он подчеркнул, что боевые действия на территории Незалежной организовали страны НАТО.
«Со странами НАТО ты договариваешься, как прекратить войну, — это надо быть идиотом. Страны НАТО эту войну организовали — что ты там прекратить-то решил?», — задал риторический вопрос Владимиру Зеленскому эксперт.
В эфире радио Sputnik Пучков отметил, что ураган «небывалой силы» был лишь предлогом для того, чтобы Байден не встретился с Зеленским. Больше президент США никуда не поедет, уверен публицист.
Напомни, встреча в формате «Рамштайн» была запланирована на 12 октября, однако «особенное» для Зеленского событие за несколько дней до старта отложили на неопределённый срок. Официально новую дату саммита не объявляли, но СМИ утверждают, что встречу проведут 17 октября в Брюсселе.