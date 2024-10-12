«Надо быть идиотом»: Пучков объяснил, почему Байден отказался от встречи в формате «Рамштайн»

США осознали бесперспективность встречи по Украине в формате «Рамштайн». Об том заявил публицист Дмитрий Goblin Пучков, объясняя, почему американский лидер Джо Байден отказался посещать мероприятие. Он подчеркнул, что боевые действия на территории Незалежной организовали страны НАТО.

«Со странами НАТО ты договариваешься, как прекратить войну, — это надо быть идиотом. Страны НАТО эту войну организовали — что ты там прекратить-то решил?», — задал риторический вопрос Владимиру Зеленскому эксперт.