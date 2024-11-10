Как эмо и готы: Психолог-квадробер призвала наказывать родителей, а не детей

Квадроберы — это такая же молодёжная субкультура, как эмо и готы, которые были в России раньше. Только вместо розовой или чёрной одежды дети носят маски животных и издают их звуки. Об этом рассказала блогер Зая Энимал (Юлия Головина), которая, будучи психологом, сама перевоплотилась в квадробера.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что поддерживает представителей субкультуры, которые столкнулись с критикой и травлей. По её словам, квадроберы не ходят в туалет в лотки и не едят из мисок корм для питомцев, как многим кажется. Малышам просто нравится копировать животных.

Блогер отметила, что негативное отношение к квадроберам сложилось из-за нескольких роликов в соцсетях, где родители выгуливают детей на поводках. Однако за подобное поведение нужно наказывать именно родителей, а не их наследников, уверена психолог.