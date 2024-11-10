Как эмо и готы: Психолог-квадробер призвала наказывать родителей, а не детей
Блогер Зая Энимал призвала штрафовать родителей за выгул квадроберов на поводках
Квадроберы — это такая же молодёжная субкультура, как эмо и готы, которые были в России раньше. Только вместо розовой или чёрной одежды дети носят маски животных и издают их звуки. Об этом рассказала блогер Зая Энимал (Юлия Головина), которая, будучи психологом, сама перевоплотилась в квадробера.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что поддерживает представителей субкультуры, которые столкнулись с критикой и травлей. По её словам, квадроберы не ходят в туалет в лотки и не едят из мисок корм для питомцев, как многим кажется. Малышам просто нравится копировать животных.
Блогер отметила, что негативное отношение к квадроберам сложилось из-за нескольких роликов в соцсетях, где родители выгуливают детей на поводках. Однако за подобное поведение нужно наказывать именно родителей, а не их наследников, уверена психолог.
«Когда говорят, что ребёнок ест кошачий корм, это уже перебор. Но если даже такое произойдёт и появится в социальных сетях, то, пожалуйста, штрафуйте родителей, проводите разъяснительные работы», — призвала квадробер.
Ранее юрист объяснила, законно ли запрещать квадроберам, как животным, вход в общественные места. Эксперт рекомендовала ограничиться рекомендациями. Кроме того, россиянам рассказали о древних корнях квадроберов.
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