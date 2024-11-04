Законно ли запрещать квадроберам, как животным, вход в общественные места

В ряде российских регионов некоторые владельцы заведений общепита решили ограничить вход для квадроберов, установив соответствующие таблички на дверях. Насколько это законно, объяснила юрист Анна Черепанова. В беседе с RuNews24.ru она напомнила, что детская субкультура в нашей стране пока ещё не запрещена.

Тем не менее, исходя из логики самих квадроберов, которые ассоциируют себя с животными, запрет имеет логику. Однако любые ограничения должны соответствовать закону. Владельцы заведений могут установить правила поведения — например, не разрешать ходить на четвереньках или есть собачий корм, но дискриминация людей недопустима.

«Нельзя дискриминировать людей по признакам пола, расы или иным характеристикам. Например, нельзя ограничивать доступ в заведение представителям определённых национальностей», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что человек, которому отказали в обслуживании, имеет право обратиться в суд. По словам юриста, в случае с квадроберами на табличках лучше писать не «запрещено», а «не рекомендуется».