В Минпросвещения предупредили о рисках демонстрации фото и видео с квадроберами

Распространяемая в Сети информация о квадробинге лишь подогревает интерес подростков к этому направлению и служит дополнительной пропагандой. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Чрезмерное информирование общества о новом социальном явлении служит дополнительной пропагандой данного процесса. Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что Минпросвещения отправило в учебные заведения специализированные методички. В ведомстве подчеркнули, что в материалах уделяется большое внимание реализации воспитательной работы по введению профилактических мероприятий на тему квадробинга.

Ранее психолог рассказала, что в квадробике (или квадробинге) нет ничего опасного, если это игра или косплей. Однако по мнению эксперта, если дети, переодевшиеся в животных, начинают нападать на прохожих и кусаться, то это повод отвести их на приём к психологу. По словам священника РПЦ, такое «животное» увлечение готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*, поскольку таким образом либеральные вдохновители хотят заманить молодёжь в субкультуры фурри и терианов.