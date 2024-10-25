Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 11:00

В Минпросвещения предупредили о рисках демонстрации фото и видео с квадроберами

Распространяемая в Сети информация о квадробинге лишь подогревает интерес подростков к этому направлению и служит дополнительной пропагандой. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Чрезмерное информирование общества о новом социальном явлении служит дополнительной пропагандой данного процесса. Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что Минпросвещения отправило в учебные заведения специализированные методички. В ведомстве подчеркнули, что в материалах уделяется большое внимание реализации воспитательной работы по введению профилактических мероприятий на тему квадробинга.

Лукашенко заявил об отсутствии квадроберов в Белоруссии и назвал их квадроциклами
Лукашенко заявил об отсутствии квадроберов в Белоруссии и назвал их квадроциклами

Ранее психолог рассказала, что в квадробике (или квадробинге) нет ничего опасного, если это игра или косплей. Однако по мнению эксперта, если дети, переодевшиеся в животных, начинают нападать на прохожих и кусаться, то это повод отвести их на приём к психологу. По словам священника РПЦ, такое «животное» увлечение готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*, поскольку таким образом либеральные вдохновители хотят заманить молодёжь в субкультуры фурри и терианов.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Минпросвещения РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar