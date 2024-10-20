Психолог объяснила, в каком случае квадробика опасна для детей

В России активно продолжают обсуждать квадроберов — детей, которые подражают животным. Некоторые россияне выступают резко против такого увлечения несовершеннолетних, другие же призывают оставить их в покое, дав вдоволь наиграться. Своим мнением по поводу новой субкультуры также поделилась семейный психолог Анна Хныкина.

Эксперт считает, что ничего ужасного в квадробике (или квадробинге) нет, если это происходит в формате игры или косплея. Однако если дети, переодевшиеся в животных, начинают нападать на прохожих и кусаться, то это повод отвести их на приём к психологу. Однако такое поведение больше исключение из правил, чем норма.

«Меня лично больше пьяные панки пугали, чем квадроберы. Эта субкультура одна из самых безобидных, притом что увлечение подростками субкультурами очень свойственно. Вспомните группу Kiss — тоже своего рода квадроберы с их сценическим макияжем. Или советский, всеми любимый фильм «Буратино», где пуделя Артемона играл ребёнок», — отметила Хныкина в беседе с kp.ru.