От берсерков до воинов-ягуаров: Раскрыты древние корни квадроберов
Эксперт Усаров призвал россиян не давить на квадроберов
Изначально безобидное увлечение квадробингом может стать «цифровым подпольным» движением и перерасти в экстремистскую идеологию, если продолжать создавать негативный фон вокруг детской забавы, полагает лектор Российского общества «Знание», преподаватель технологического колледжа Аллан Усаров. Он призвал не давить на квадроберов.
«Медиа и политический дискурс сейчас создают негативный фон вокруг квадроберов, рискуя превратить их не только в обычную имиджевую субкультуру, но уже и в целую контркультуру, своего рода хулиганскую оппозицию», — отметил эксперт.
Тем не менее, опасения людей перед звероподобными собратьями понятны. Собеседник РИА «ФедералПресс» напомнил о клинической ликантропии — психической патологии, которой страдали многие серийные убийцы. Однако само явление зооморфизма, то есть стремления человека перевоплотиться в животное, имеет исторические корни.
«Желание подражать и обладать силой животных было свойственно первобытным племенам, а в древних воинских подразделениях уже существовали свои зооморфные «субкультуры» — от берсеркеров у викингов до воинов-ягуаров у ацтеков», — подчеркнул преподаватель.
Ранее родителей квадроберов предупредили об опасности. Психолог полагает, что квадробинг — это не детская игра, а деградация. Россиянам также рассказали, в каком случае квадробика опасна для детей.
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