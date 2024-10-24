От берсерков до воинов-ягуаров: Раскрыты древние корни квадроберов

Изначально безобидное увлечение квадробингом может стать «цифровым подпольным» движением и перерасти в экстремистскую идеологию, если продолжать создавать негативный фон вокруг детской забавы, полагает лектор Российского общества «Знание», преподаватель технологического колледжа Аллан Усаров. Он призвал не давить на квадроберов.

«Медиа и политический дискурс сейчас создают негативный фон вокруг квадроберов, рискуя превратить их не только в обычную имиджевую субкультуру, но уже и в целую контркультуру, своего рода хулиганскую оппозицию», — отметил эксперт.

Тем не менее, опасения людей перед звероподобными собратьями понятны. Собеседник РИА «ФедералПресс» напомнил о клинической ликантропии — психической патологии, которой страдали многие серийные убийцы. Однако само явление зооморфизма, то есть стремления человека перевоплотиться в животное, имеет исторические корни.