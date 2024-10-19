Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 08:00

Теряют человеческий облик: Родителей детей-квадроберов предупредили об опасности

Психолог Кромкина: Квадробинг — это не детская игра, а деградация

В последние недели россияне схлестнулись в жарком споре. В Сети активно обсуждают ролики с квадроберами — детьми, имитирующими животных. Одни призывают не трогать школьников, дав им вдоволь наиграться, другие же считают такое поведение психическим расстройством. Кто прав, а кто нет, рассудила клинический психолог, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов Зоя Кромкина.

По мнению эксперта, квадробинг — это не просто безобидная игра, типа дочки-матери или казаки-разбойники. Она назвала такое поведение детей отклонением от нормы и призвала родителей не принимать чёрное за белое, иначе могут быть серьёзные последствия.

«Квадробинг — имитация поведения животного, это уже деградация. Особенно если речь о прогулках на поводке, еде из собачьих мисок. Даже если маленькие дошкольники с неразвитым ещё интеллектом пытаются уйти от своей идентичности, то это тревожно. А когда школьники — тем более!» — высказалась психолог в беседе с kp.ru.

Ученики из Красноярска рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера
Ученики из Красноярска рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера

По её словам, мамам и папам важно вовремя заметить квадробинг у детей и помочь им. Для этого надо больше времени проводить с ребёнком, интересоваться его жизнью, мыслями и эмоциями. Если не получается справиться самостоятельно, лучше попросить помощи у психологов и даже психиатров. Кромкина подчеркнула, что сейчас за такое не поставят на учёт и не выдадут «белый билет».

Тем временем на Западе набирает обороты новый тренд, который так же, как и квадробинг, может захлестнуть российских детей. В Сети стали появляться видеоролики, в которых люди подражают мусору на улице: картону, мешкам от мусора и отходам. При этом в новом тренде есть даже положительные аспекты. С точки зрения психологии подражание мусору может быть одним из способов снять стресс и напряжение. Люди, которые занимаются чем-то абсурдным и самоиронизируют таким образом справляются с повседневными проблемами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров