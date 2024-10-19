Теряют человеческий облик: Родителей детей-квадроберов предупредили об опасности

В последние недели россияне схлестнулись в жарком споре. В Сети активно обсуждают ролики с квадроберами — детьми, имитирующими животных. Одни призывают не трогать школьников, дав им вдоволь наиграться, другие же считают такое поведение психическим расстройством. Кто прав, а кто нет, рассудила клинический психолог, член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов Зоя Кромкина.

По мнению эксперта, квадробинг — это не просто безобидная игра, типа дочки-матери или казаки-разбойники. Она назвала такое поведение детей отклонением от нормы и призвала родителей не принимать чёрное за белое, иначе могут быть серьёзные последствия.

«Квадробинг — имитация поведения животного, это уже деградация. Особенно если речь о прогулках на поводке, еде из собачьих мисок. Даже если маленькие дошкольники с неразвитым ещё интеллектом пытаются уйти от своей идентичности, то это тревожно. А когда школьники — тем более!» — высказалась психолог в беседе с kp.ru.

По её словам, мамам и папам важно вовремя заметить квадробинг у детей и помочь им. Для этого надо больше времени проводить с ребёнком, интересоваться его жизнью, мыслями и эмоциями. Если не получается справиться самостоятельно, лучше попросить помощи у психологов и даже психиатров. Кромкина подчеркнула, что сейчас за такое не поставят на учёт и не выдадут «белый билет».