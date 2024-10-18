Ученики из Красноярска рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера

Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку физика-квадробера. Дети просят Виктора Николаевича не расстраиваться и вернуться в школу.







Как стало известно SHOT, школьники встала на сторону учителя после публикаций в СМИ. По словам зумеров, такие перформансы их нисколько не смущали, а наоборот помогали справлять со стрессом и легче воспринимать материал. Говорят, что таким образом учитель показывал опыты на деле, мол все законы гравитации демонстрировал на себе.

В остальном это были физминутки — да, необычное, зато веселые и активные. Сейчас школьники рисуют плакаты со словами поддержки, и даже просят любимого учителя вернуться. Свой последний урок в школе № 147 он провел неделю назад.