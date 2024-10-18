Ученики из Красноярска рисуют плакаты в поддержку физика-квадробера
Красноярские школьники запустили челлендж в поддержку физика-квадробера. Дети просят Виктора Николаевича не расстраиваться и вернуться в школу.
Как стало известно SHOT, школьники встала на сторону учителя после публикаций в СМИ. По словам зумеров, такие перформансы их нисколько не смущали, а наоборот помогали справлять со стрессом и легче воспринимать материал. Говорят, что таким образом учитель показывал опыты на деле, мол все законы гравитации демонстрировал на себе.
В остальном это были физминутки — да, необычное, зато веселые и активные. Сейчас школьники рисуют плакаты со словами поддержки, и даже просят любимого учителя вернуться. Свой последний урок в школе № 147 он провел неделю назад.
Напомним, физик-квадробер проводил уроки в красноярской школе №147. По рассказам учеников, во время уроков Доктор Панадол — как его прозвали ребята — прыгал как заяц посреди класса. Директор школы назвала такие перформансы специальной физминуткой. Недавно учитель уволился по собственному желанию, уйдя в частное репетиторство. Местные ученики не готовы мириться с его уходом.
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