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18 октября, 15:51

Ничего не объяснял: Ученица рассказала о странном поведении физика-квадробера из Красноярска

Ученица: На физика-квадробера из Красноярска жаловались учителя и родители

В школе № 147 города Красноярске целый год физику преподавал квадробер-переросток. Учитель позволял себя делать довольно странные вещи прямо на уроках: петь, танцевать и прыгать. На него жаловались как коллеги, так и родители учеников, одна из которых и раскрыла подробности в беседе с NEWS.ru.

«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — призналась ученица.

Она подчеркнула, что учиться у физика-квадробера было довольно тяжело, потому что он толком ничего не объяснял. В итоге её класс перевели к другому педагогу, а в начале октября странный учитель уволился из школы.

Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться
Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться

Ранее Life.ru сообщил, что квадробер-переросток целый год преподавал физику в Краноярске, прыгая и читая рэп. Уроки педагог вёл на четвереньках, периодически гавкал, как собака.

Обложка ©

pixabay / WikimediaImages

Борис Эльфанд
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