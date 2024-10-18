Ничего не объяснял: Ученица рассказала о странном поведении физика-квадробера из Красноярска

В школе № 147 города Красноярске целый год физику преподавал квадробер-переросток. Учитель позволял себя делать довольно странные вещи прямо на уроках: петь, танцевать и прыгать. На него жаловались как коллеги, так и родители учеников, одна из которых и раскрыла подробности в беседе с NEWS.ru.

«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — призналась ученица.

Она подчеркнула, что учиться у физика-квадробера было довольно тяжело, потому что он толком ничего не объяснял. В итоге её класс перевели к другому педагогу, а в начале октября странный учитель уволился из школы.