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Регион
8 ноября, 16:15

В России призвали не пускать детей-квадроберов в школу

Глава сверловского родкомитета Золотницкая: Квадроберов нельзя пускать в школы

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала учителей, которые отказались пускать на уроки детей-квадроберов. Она пояснила, что в учебных заведениях есть определённые нормы поведения и ходить на четвереньках там не принято.

«Нас спрашивали недавно: вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырёх конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе», рассказала Золотницкая телеканалу ОТВ.

Юрист указал на главный минус идеи отбирать у родителей детей-квадроберов
Юрист указал на главный минус идеи отбирать у родителей детей-квадроберов

Ранее также сообщалось, что в ряде российских регионов некоторые владельцы заведений общепита решили ограничить вход для квадроберов, установив соответствующие таблички на дверях. Однако юристы допускают, что такой запрет можно расценить как дискриминацию, при этом кафе и рестораны могут в рекомендательной форме запретить посетителям вести себя как собака или кот.

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FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Татьяна Миссуми
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