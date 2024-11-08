В России призвали не пускать детей-квадроберов в школу

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала учителей, которые отказались пускать на уроки детей-квадроберов. Она пояснила, что в учебных заведениях есть определённые нормы поведения и ходить на четвереньках там не принято.

«Нас спрашивали недавно: вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырёх конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе», — рассказала Золотницкая телеканалу ОТВ.