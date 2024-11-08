В России призвали не пускать детей-квадроберов в школу
Глава сверловского родкомитета Золотницкая: Квадроберов нельзя пускать в школы
Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала учителей, которые отказались пускать на уроки детей-квадроберов. Она пояснила, что в учебных заведениях есть определённые нормы поведения и ходить на четвереньках там не принято.
«Нас спрашивали недавно: вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырёх конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе», — рассказала Золотницкая телеканалу ОТВ.
Ранее также сообщалось, что в ряде российских регионов некоторые владельцы заведений общепита решили ограничить вход для квадроберов, установив соответствующие таблички на дверях. Однако юристы допускают, что такой запрет можно расценить как дискриминацию, при этом кафе и рестораны могут в рекомендательной форме запретить посетителям вести себя как собака или кот.
FOTODOM / Melnikov Dmitriy