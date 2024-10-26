Юрист указал на главный минус идеи отбирать у родителей детей-квадроберов
Юрист Пономарёв: Лишение прав родителей детей-квадроберов лишь усугубит проблему
Квадробер. Фото © VK / kvadrobermeow
Юрист Роман Пономарёв усомнился в эффективности идеи штрафовать и лишать прав родителей детей-квадроберов. Он назвал эту инициативу весьма странной и выразил уверенность, что такие меры наказания лишь усугубят проблему.
«Если не рассматривать это движение в крайних его проявлениях, то можно считать это просто игрой несовершеннолетних детей, а привлекать к ответственности за игру достаточно странно», — заявил юрист в беседе с РИА «ФедералПресс».
Он напомнил, что, по мнению психологов, квадроберы — это дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей. Если отбирать их у пап и мам, как предлагают делать в Госдуме, то это только ухудшит ситуацию.
«Введение ответственности для родителей детей-квадроберов не будет эффективным. И если статья КоАП РФ, возможно, будет применяться на практике, то нормы семейного законодательства, регламентирующие лишение родительских прав по данному основанию, будут «мёртвыми», — резюмировал эксперт.
С призывом наказать родителей детей-квадроберов выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он обратился в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка с просьбой разработать меры ответственности для россиян, чьи дети изображают из себя животных и просят выгуливать их на поводке. По мнению Колунова, за такие игры пап и мам надо штрафовать, а в некоторых случаях даже лишать родительских прав. В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это совсем радикальной мерой. Она предложила просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга. В частности, имитация поведения животного может быть не просто игрой, а деградацией. Особенно если речь идёт о прогулках на поводке или еде из собачьих мисок.