Юрист указал на главный минус идеи отбирать у родителей детей-квадроберов

Юрист Роман Пономарёв усомнился в эффективности идеи штрафовать и лишать прав родителей детей-квадроберов. Он назвал эту инициативу весьма странной и выразил уверенность, что такие меры наказания лишь усугубят проблему.

«Если не рассматривать это движение в крайних его проявлениях, то можно считать это просто игрой несовершеннолетних детей, а привлекать к ответственности за игру достаточно странно», — заявил юрист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он напомнил, что, по мнению психологов, квадроберы — это дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей. Если отбирать их у пап и мам, как предлагают делать в Госдуме, то это только ухудшит ситуацию.

«Введение ответственности для родителей детей-квадроберов не будет эффективным. И если статья КоАП РФ, возможно, будет применяться на практике, то нормы семейного законодательства, регламентирующие лишение родительских прав по данному основанию, будут «мёртвыми», — резюмировал эксперт.