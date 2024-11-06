«Русский» котик стал самым красивым в мире
Кота породы русская голубая признали самым красивым на конкурсе в Норвегии
В Норвегии прошла Всемирная выставка кошек, где самым красивым в мире признали пушистика породы русская голубая. Хвостатый по кличке Бакарди и его хозяйка приехали на конкурс из Польши. Фотографии красавчика можно посмотреть здесь.
«Моя мечта — поделиться этими прекрасными животными с людьми, которые также заметят их уникальность. Я всегда знал, что Бакарди — самый красивый кот в мире, но официальное подтверждение этого титула — это сбывшаяся мечта, и я до сих пор не могу в это поверить. Я его очень люблю, он самый замечательный кот на свете», — сказала хозяйка кота Джоанна Бадзёнг-Ковальчик в интервью изданию Trоjmiasto.
Она подчеркнула, что несколько лет назад была очарована русскими голубыми кошками, так как, по её мнению, у них «бархатистая шерсть, глубокие зелёные глаза и замечательный характер». По её словам, только поэтому выбор пал на такого грациозного питомца. Всемирная выставка кошек проходит ежегодно. В этом году мероприятие, состоявшееся в Норвегии, собрало около 1,5 тысячи животных различных пород.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что беглый кот-бизнесмен Барсик из Перми нашёлся. Хвостатый прятался рядом с больницей, недалеко от дома. Местная жительница с сыном пошли на приём и наткнулись на котейку. Пушистик не хотел идти к ним на руки, поэтому они загнали его под машину и позвонили хозяину. Кстати, за находку хозяин пропавшего котейки заплатил 170 тысяч рублей.
Shutterstock / FOTODOM / MNStudio