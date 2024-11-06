В Перми нашли знаменитого кота-бизнесмена Барсика, сбежавшего из дома

Беглый кот-бизнесмен Барсик из Перми нашёлся. Семья, которая сообщила о пушистом, уже получила в награду 170 тысяч рублей. Об этом сообщил владелец пушистого беглеца Василий Кучумов.

Он рассказал, что хвостатый прятался рядом с больницей, недалеко от дома. Местная жительница Ирина с сыном пошли на приём и наткнулись на котейку. Хвостатый не хотел идти к ним на руки, поэтому они загнали его под машину и позвонили хозяину. Василий быстро приехал и забрал замёрзшего Барсика. В качестве благодарности он перевёл Ирине 170 тысяч рублей.

«Дома! <...> Спасибо, друзья! Спасибо вам всем!» — написал хозяин Барсика.

Он также рассказал и о состоянии беглеца. По его словам, видимых повреждений нет, но на всякий случай котика отправят в ветеринарку.