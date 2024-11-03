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3 ноября, 08:02

Награду за находку пропавшего в Перми кота-бизнесмена подняли до ста тысяч

Выплату за находку кота-бизнесмена-политика в Перми подняли до 100 тысяч рублей. В городе пошёл сильный снег. Хозяин переживает, что Барсик может замёрзнуть, пишет SHOT.

Барсик — первый официально трудоустроенный кот России, которому платили 33 тысячи за работу в строительной компании. Пушистый блогер убежал из дома в пермском микрорайоне Висим ночью 1 ноября.

Владелец котейки — Василий Кучумов — обещает заплатить за любую важную информацию. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение, поэтому домашнему коту выжить в таких условиях будет непросто.

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Напомним, Барсик — первый официально трудоустроенный кот Перми. Питомец стал популярным ещё в 2016 году. Недавно он пропал. Василий Кучумов считает, что пушистый мог «отправиться за кошкой» и погулять.

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SHOT

Матвей Константинов
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