Награду за находку пропавшего в Перми кота-бизнесмена подняли до ста тысяч

Выплату за находку кота-бизнесмена-политика в Перми подняли до 100 тысяч рублей. В городе пошёл сильный снег. Хозяин переживает, что Барсик может замёрзнуть, пишет SHOT.

Барсик — первый официально трудоустроенный кот России, которому платили 33 тысячи за работу в строительной компании. Пушистый блогер убежал из дома в пермском микрорайоне Висим ночью 1 ноября.

Владелец котейки — Василий Кучумов — обещает заплатить за любую важную информацию. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение, поэтому домашнему коту выжить в таких условиях будет непросто.