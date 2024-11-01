Мальчик нашёл кота на улице в хуторе под Ростовом-на-Дону, но тот отказался львёнком

Необычный инцидент произошёл в хуторе Ленинаван под Ростовом-на-Дону, где ребёнок нашёл котёнка и игрался с ним на улице, пока взрослые не заметили, что это дикий хищник. Как сообщает Don Mash, первой неладное заподозрила проезжавшая мимо женщина, которая остановилась и удостоверилась, что мальчик играл со львёнком.

Женщина отвела их в ближайший магазин и вызвала полицию. По мнению волонтёров, в Ленинаване кто-то может незаконно разводить диких животных, которые разгуливают по улицам. Правоохранители доставили хищника в ростовский зоопарк. Сотрудники учреждения отметили, что львёнку примерно два месяца от роду. Сейчас он находится на временном содержании и проходит карантин. В дальнейшем животное передадут в другой зоопарк.

Львёнок, с которым игрался мальчик в хуторе Линанаван. Видео © Telegram / Don Mash