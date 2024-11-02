Кот-бизнесмен Барсик пропал в Перми, хозяин объявил за него солидное вознаграждение
SHOT: В Перми пропал кот-бизнесмен Барсик, за его находку заплатят 75 тысяч
Первый официально трудоустроенный кот по кличке Барсик. Обложка © Telegram / SHOT
Первого официально работающего кота Барсика ищет вся Пермь. Хвостатый пропал 1 ноября. За его находку и возврат пообещали заплатить круглую сумму — 75000 рублей.
В Перми пропал первый официально работающий кот Барсик. Обложка © Telegram / SHOT
Как рассказал SHOT хозяин звëздного котика Василий Кучумов, пушистого бизнесмена ищут уже больше суток. Есть предположения, что он «отправился за кошечкой и загулял». Финансовую благодарность пообещали и тем, кто даст достоверную информацию о местонахождении Барсика.
Напомним, что котейка стал популярен ещё в далёком 2016 году. Тогда одна из пермских строительных компаний пошла на творческий ход и взяла кота на работу. Сотрудник с лапками выполнял важные задачи, он вëл страницы в соцсетях и ездил по новым квартирам. Барсику за такой неподдельный труд платили оклад в размере 33 тысячи рублей, а также дали рабочее место и личного водителя. Позже Барсик сменил трудовую деятельность и стал «директором» магазина и кофейни, где присматривал за порядком и оказывал платные услуги.
Ранее Россия потеряла ещё одного котика. Правда, он не убежал и не спрятался. В Перми не стало пушистого Крошика. Кот-толстяк умер, по предварительным данным, от потенциального новообразования в брюшине. Ушастому было около 15 лет. Изначально животное нашли в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили его настолько, что он не мог встать на лапы. В итоге питомца отправили в реабилитационный центр, там он проходил лечение и даже смог похудеть.