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10 ноября, 13:50

Москвичка сломала позвоночник, убегая от знакомого через окно

SHOT: Москвичка сломала позвоночник, убегая от знакомого через окно 2-го этажа

Москвичка сломала позвоночник, решив сбежать от знакомого во время ссоры через окно. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире на Онежской улице в Головинском районе. 35-летняя женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала.

Сломавшая позвоночник женщина. Фото © SHOT

Сломавшая позвоночник женщина. Фото © SHOT

Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника. Проводится проверка.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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