Москвичка сломала позвоночник, убегая от знакомого через окно

По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире на Онежской улице в Головинском районе. 35-летняя женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала.