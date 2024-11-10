Москвичка сломала позвоночник, убегая от знакомого через окно
SHOT: Москвичка сломала позвоночник, убегая от знакомого через окно 2-го этажа
Москвичка сломала позвоночник, решив сбежать от знакомого во время ссоры через окно. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире на Онежской улице в Головинском районе. 35-летняя женщина отдыхала в компании мужчины, но в какой-то момент они начали выяснять отношения. Когда ей надоело скандалить, она решила сбежать через окно: перелезла через пандус и попыталась аккуратно спуститься на землю со второго этажа, но не удержалась и упала.
Сломавшая позвоночник женщина. Фото © SHOT
Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу с переломом позвоночника. Проводится проверка.
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