От любви до ненависти один кусь: Житель Тулы убил девушку во время минета
Туляк убил возлюбленную, так как она укусила его за член во время секса
Туляк в возрасте убил свою возлюбленную, так как она укусила его за половой член во время оральных утех. О пылком норове тульского ловеласа рассказывает SHOT.
В минувшую субботу 62-летний мужчина отдыхал вместе с 41-летней сожительницей дома в Плавске. После романтика с алкогольными напитками парочку потянуло на разврат. Женщина стала ублажать любимого, но случайно укусила его за половой орган. Тот пришёл в ярость, он схватился за ремень от штанов и со всей силы избил подругу по голове и телу. Пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемого задержали. Известно, что ранее мужчина уже был судим за убийство.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии пенсионер отрезал пенисы и пальцы на ногах всем желающим. Операции он проводил у себя дома на диване. Клиенты, которых «хирург» завлекал в Интернете, платили от 500 до 2200 евро.
Life.ru