В Германии пенсионер открыл на дому «ампутировочную» и отрезал всем желающим пенисы и яички

В Германии пенсионер отрезал пенисы и пальцы на ногах всем желающим. Операции он проводил у себя дома на диване. Об этом сообщает Daily Mail.

У 75-летнего мужчины не было медицинского образования, в прошлом он работал токарем. Тем не менее, он проводил операции на пенисах, яичках и пальцах ног. Клиенты, которых «хирург» находил в Интернете, платили от 500 до 2200 евро. Среди его пациентов были люди с хроническими болями, а также те, кто начинал процесс смены пола, но по различным причинам не мог обратиться в официальную клинику.

По утверждению пенсионера, он не стремился заработать деньги, а хотел помочь людям, которые в этом нуждались. Суд признал его виновным в причинении телесных повреждений и назначил наказание в виде трёх лет и десяти месяцев лишения свободы. Тем не менее прокуратура сейчас требует увеличить срок до шести лет тюремного заключения.

Горе-врач так и не признался, куда дел отрезанные части тела.