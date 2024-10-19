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19 октября, 12:29

В Германии пенсионер открыл на дому «ампутировочную» и отрезал всем желающим пенисы и яички

В Германии пенсионер на дому ампутировал половые органы

В Германии пенсионер отрезал пенисы и пальцы на ногах всем желающим. Операции он проводил у себя дома на диване. Об этом сообщает Daily Mail.

У 75-летнего мужчины не было медицинского образования, в прошлом он работал токарем. Тем не менее, он проводил операции на пенисах, яичках и пальцах ног. Клиенты, которых «хирург» находил в Интернете, платили от 500 до 2200 евро. Среди его пациентов были люди с хроническими болями, а также те, кто начинал процесс смены пола, но по различным причинам не мог обратиться в официальную клинику.

По утверждению пенсионера, он не стремился заработать деньги, а хотел помочь людям, которые в этом нуждались. Суд признал его виновным в причинении телесных повреждений и назначил наказание в виде трёх лет и десяти месяцев лишения свободы. Тем не менее прокуратура сейчас требует увеличить срок до шести лет тюремного заключения.

Горе-врач так и не признался, куда дел отрезанные части тела.

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Ранее Life.ru рассказывал, что у мужчины из британского Бирмингема после смерти обнаружили три половых органа. Один из них располагался на обычном месте, в то время как два других были прикреплены к коже мошонки. Первый случай аномалии был зафиксирован в 2020 году. Причины возникновения этого отклонения пока не установлены. Учёные предполагают, что недуг возникает случайно в процессе формирования репродуктивных органов плода в утробе матери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Александра Мышляева
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