Учёные нашли второго в мире мужчину с тремя пенисами

В британском Бирмингеме обнаружен мужчина с тремя половыми органами. Он стал вторым в мире человеком с подобной аномалией. Как пишет журнал Journal of Medical Case Reports, выяснилось это во время процедуры вскрытия британца, который после смерти пожертвовал своё тело науке.

Врачи обнаружили, что только один из трёх половых органов был функционален. Один из них находился на своём обычном месте, тогда как два других были прикреплены к коже мошонки. Специалисты предполагают, что мужчина мог прожить всю свою жизнь, даже не подозревая о своих анатомических особенностях.

По оценкам медиков, трифолия (редчайшая деформация, при которой развивается сразу три половых органа. — Прим.Life.ru) встречается с частотой приблизительно один на 5-6 миллионов мальчиков. Во всём мире зарегистрировано чуть более 100 случаев дифаллии — когда у человека два пениса. Однако три половых органа были зафиксированы только у второго человека в мире.

Первый случай трифалии был зарегистрирован в 2020 году в Ираке у трёхмесячного мальчика из города Дохук. Урологи, обнаружившие это отклонение, приняли решение удалить два дополнительных пениса, так как ни у одного из них не было уретры, что сделало их нефункциональными.

Однако в случае с мужчиной из Бирмингема анатомия третьего пениса оказалась несколько иной. У третьего органа отсутствовали губчатое тело, масса губчатой ткани и уретра, что, вероятно, привело к функциональным нарушениям, о которых мужчина мог не подозревать. Среди них инфекции мочевыводящих путей, эректильная дисфункция, проблемы с фертильностью и диспареуния — состояние, при котором во время или после полового акта возникает боль в половых органах.

Причины развития трифалии пока остаются неизвестными. Учёные полагают, что это отклонение возникает случайным образом во время формирования репродуктивных органов плода в утробе матери, и на данный момент нет известных факторов риска, связанных с этим заболеванием.