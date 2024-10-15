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15 октября, 12:53

В Люберцах врачи нашли у подростка кисту с паразитами размером с голову

Снимок лёгкого с гигантской паразитарной кистой. Фото © VK / ГБУЗ МО «МОЦОМД»

Снимок лёгкого с гигантской паразитарной кистой. Фото © VK / ГБУЗ МО «МОЦОМД»

17-летний подросток поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на слабость, высокую температуру, кашель и боль в правой половине грудной клетки. Врачи провели диагностику и обнаружили паразитарную кисту правого лёгкого, размер которой был сопоставим с головой новорождённого ребёнка.

Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта — эхинококка. Заражение паразитом происходит при общении с животными. Яйца гельминта не видны невооружённым глазом и чаще всего попадают в организм человека через немытые руки.

Долгое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты чаще всего обращаются за помощью, когда киста увеличивается, появляются тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди или кашель.

Врачи провели щадящую операцию с помощью малоинвазивных методов через несколько проколов. Сейчас подросток уже вернулся домой под амбулаторное наблюдение.

«В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения данной патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. В данном случае мы избежали широкого разреза. Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без особенностей», — рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства.

В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат
В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи спасли мужчину с огромной паховой грыжей с помощью импланта. Ущемление было сильным и объёмным — метр тонкой кишки провалился в мошонку. Позже выяснилось, что пациент не обращался за помощью около четырёх лет.

Алена Пенчугина
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