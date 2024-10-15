В Люберцах врачи нашли у подростка кисту с паразитами размером с голову

17-летний подросток поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на слабость, высокую температуру, кашель и боль в правой половине грудной клетки. Врачи провели диагностику и обнаружили паразитарную кисту правого лёгкого, размер которой был сопоставим с головой новорождённого ребёнка.

Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта — эхинококка. Заражение паразитом происходит при общении с животными. Яйца гельминта не видны невооружённым глазом и чаще всего попадают в организм человека через немытые руки.

Долгое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты чаще всего обращаются за помощью, когда киста увеличивается, появляются тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди или кашель.

Врачи провели щадящую операцию с помощью малоинвазивных методов через несколько проколов. Сейчас подросток уже вернулся домой под амбулаторное наблюдение.

«В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения данной патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. В данном случае мы избежали широкого разреза. Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без особенностей», — рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства.