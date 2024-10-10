В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат
Врачи НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину. Фото © Telegram / «Московская медицина»
В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат, сообщает telegram-канал «Московская медицина» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Пациент поступил с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Врачи обнаружили разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, который снабжает организм кровью. Требовалось экстренное хирургическое вмешательство.
Операция предстояла непростая: аневризма размером с гранат находилась под почечными артериями и сдавливала участок кишечника. Кроме того, у пациента была гематома в забрюшинном пространстве — это могло спровоцировать повреждение почек. У мужчины работала только левая почка. Всё это могло привести к летальному исходу, риск был велик.
К счастью, операция прошла успешно, пациента перевели в реанимацию.
«Такая патология достаточно редкая — она встречается в 10% случаев. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении», — рассказала Ракова.
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