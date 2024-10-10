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10 октября, 09:26

В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

Врачи НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину. Фото © Telegram / «Московская медицина»

Врачи НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину. Фото © Telegram / «Московская медицина»

В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат, сообщает telegram-канал «Московская медицина» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Пациент поступил с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Врачи обнаружили разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, который снабжает организм кровью. Требовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Операция предстояла непростая: аневризма размером с гранат находилась под почечными артериями и сдавливала участок кишечника. Кроме того, у пациента была гематома в забрюшинном пространстве — это могло спровоцировать повреждение почек. У мужчины работала только левая почка. Всё это могло привести к летальному исходу, риск был велик.

К счастью, операция прошла успешно, пациента перевели в реанимацию.

«Такая патология достаточно редкая — она встречается в 10% случаев. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении», — рассказала Ракова.

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Прямо сейчас врачи НИИ имени Н.В. Склифосовского спасают и жизнь советского Шерлока Хомса. Врачи удалили смертельно опасный тромб, чтобы спасти актёра Василия Ливанова. Сейчас артист остаётся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких, Ливанова ввели в медикаментозную кому.

Алена Пенчугина
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