Василия Ливанова частично парализовало
Mash: У Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Mash.
Также, по данным телеграм-канала, 89-летнему артисту парализовало правую часть тела. Ливанову грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не улучшится. Кроме того, медики выявили у актёра признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на интенсивную терапию, положительной динамики в состоянии Ливанова нет. Он до сих пор находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Напомним, 89-летний Василий Борисович ранее пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у исполнившего роль Шерлока Холмса артиста временно остановилось сердце.