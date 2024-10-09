Василия Ливанова частично парализовало

Также, по данным телеграм-канала, 89-летнему артисту парализовало правую часть тела. Ливанову грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не улучшится. Кроме того, медики выявили у актёра признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на интенсивную терапию, положительной динамики в состоянии Ливанова нет. Он до сих пор находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).