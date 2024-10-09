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9 октября, 06:41

Василия Ливанова частично парализовало

Mash: У Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Mash.

Также, по данным телеграм-канала, 89-летнему артисту парализовало правую часть тела. Ливанову грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства, если ситуация не улучшится. Кроме того, медики выявили у актёра признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на интенсивную терапию, положительной динамики в состоянии Ливанова нет. Он до сих пор находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

У актёра Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга
У актёра Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

Напомним, 89-летний Василий Борисович ранее пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у исполнившего роль Шерлока Холмса артиста временно остановилось сердце.

Никита Никонов
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