У актёра Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

По данным телеграм-канала, Збруеву диагностировали патологию головного мозга, которая обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Это может быть последствием перенесённого инсульта. Также актёр жаловался на высокое давление. Он будет находиться под наблюдением медиков ещё минимум несколько дней. Угрозы жизни нет. Сейчас артист чувствует себя хорошо, рассказали его близкие.