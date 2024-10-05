У актёра Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга
SHOT: Врачи выявили поражение головного мозга у актёра Александра Збруева
Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
У актёра Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга. Звезда «Большой перемены» сейчас находится в больнице, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Збруеву диагностировали патологию головного мозга, которая обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Это может быть последствием перенесённого инсульта. Также актёр жаловался на высокое давление. Он будет находиться под наблюдением медиков ещё минимум несколько дней. Угрозы жизни нет. Сейчас артист чувствует себя хорошо, рассказали его близкие.
Напомним, накануне 86-летнему народному артисту Александру Збруеву стало в своей квартире на Малой Бронной в центре Москвы. Позже его госпитализировали.