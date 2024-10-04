Актёру Александру Збруеву стало плохо, он пожаловался на удушье

Звезде «Большой перемены» актёру Александру Збруеву стало плохо дома в Москве. По данным SHOT, он пожаловался на удушье.

86-летний Александр Викторович находился в своей квартире на Малой Бронной в центре столицы. Около 9 утра он пожаловался на плохое самочувствие, стал задыхаться. Вызвали медиков. В разговоре с нами супруга Збруева сообщила, что его осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Александр Збруев — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Известен по ролям в кино «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Храни меня мой талисман», «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Бедная Саша», а также в сериале «Содержанки». Славу ему принесла роль Григория Ганжи в «Большой перемене».