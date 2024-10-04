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4 октября, 08:40

Актёру Александру Збруеву стало плохо, он пожаловался на удушье

Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Звезде «Большой перемены» актёру Александру Збруеву стало плохо дома в Москве. По данным SHOT, он пожаловался на удушье.

86-летний Александр Викторович находился в своей квартире на Малой Бронной в центре столицы. Около 9 утра он пожаловался на плохое самочувствие, стал задыхаться. Вызвали медиков. В разговоре с нами супруга Збруева сообщила, что его осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Александр Збруев — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Известен по ролям в кино «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Храни меня мой талисман», «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Бедная Саша», а также в сериале «Содержанки». Славу ему принесла роль Григория Ганжи в «Большой перемене».

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Недавно супруга Василия Ливанова, госпитализированного в НИИ Склифософского, опровергла информацию о тяжёлом состоянии мужа. Она отметила, что за здоровье артиста не нужно опасаться и попросила не создавать шумихи.

Николай Рюмин
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