Жена советского Шерлока Холмса озвучила правду о его состоянии после удаления тромба

Жена Василия Ливанова, госпитализированного в НИИ Склифософского, опровергла новости о тяжёлом состоянии супруга. Она заявила, что его здоровье пока не вызывает опасения и попросила не поднимать шумиху.

«[Состояние] относительно [хорошее] <…> От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно, и всё», — подчеркнула Елена Ливанова в беседе с 360.ru.