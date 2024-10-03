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3 октября, 15:05

Жена советского Шерлока Холмса озвучила правду о его состоянии после удаления тромба

Жена Ливанова опровергла сообщения о тяжёлом состоянии актёра

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Жена Василия Ливанова, госпитализированного в НИИ Склифософского, опровергла новости о тяжёлом состоянии супруга. Она заявила, что его здоровье пока не вызывает опасения и попросила не поднимать шумиху.

«[Состояние] относительно [хорошее] <…> От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно, и всё», — подчеркнула Елена Ливанова в беседе с 360.ru.

Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию
Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию

Сам актёр пока не хочет общаться с журналистами и обсуждать своё состояние здоровья. Супруга заявила, что он поделится подробностями, когда у него появится желание.

Напомним, 89-летнего исполнителя роли Шерлока Холмса госпитализировали с подозрением на инсульт после жалоб на сильные головные боли. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Сейчас любимец публики находится в неврологическом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Именно врачи сообщили, что состояние артиста тяжёлое.

Алёна Зиновьева
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