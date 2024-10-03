Склиф сообщил тревожные новости о состоянии народного артиста Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в неврологическом отделении Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается врачами как тяжёлое. О советском «Шерлоке Холмс» агентству городских новостей «Москва» сообщили в медучреждении.