Склиф сообщил тревожные новости о состоянии народного артиста Василия Ливанова
Склиф: Актёр Ливанов находится в неврологическом отделении в тяжёлом состоянии
Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в неврологическом отделении Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается врачами как тяжёлое. О советском «Шерлоке Холмс» агентству городских новостей «Москва» сообщили в медучреждении.
«Он лежит в неврологическом отделении. Состояние тяжёлое», – уточнили в Склифе.