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3 октября, 12:08

Склиф сообщил тревожные новости о состоянии народного артиста Василия Ливанова

Склиф: Актёр Ливанов находится в неврологическом отделении в тяжёлом состоянии

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в неврологическом отделении Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается врачами как тяжёлое. О советском «Шерлоке Холмс» агентству городских новостей «Москва» сообщили в медучреждении.

«Он лежит в неврологическом отделении. Состояние тяжёлое», – уточнили в Склифе.

Василия Ливанова подключили к ИВЛ из-за проблем с дыханием
Василия Ливанова подключили к ИВЛ из-за проблем с дыханием

Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

Андрей Бражников
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