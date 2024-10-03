«Фашист» из культового «Брата-2» задолжал по налогам 1,5 млн рублей
Судебные приставы ищут актёра Мурзенко из-за налогового долга в 1,5 млн руб
Константин Мурзенко. Обложка © Telegram / Mash
ФНС России требует от актёра и режиссёра Константина Мурзенко выплатить налоговую задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, которая накопилась с 2019 года. Сейчас артиста разыскивают судебные приставы. Об этом пишет Mash.
По требованию налоговой у Мурзенко уже арестованы восемь банковских счетов. Если он не погасит долги в кратчайшие сроки, то ему выпишут штраф до 600 тысяч рублей или отправят в тюрьму на срок до двух лет. Зрители запомнили артиста по его эпизодической роли «фашиста» в культовой киноленте «Брат — 2». По сценариям Мурзенко сняты фильмы «Жёсткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь».
Ранее сообщалось, что российская налоговая выставила огромный счёт «принцессе марафонов» Надин Серовски. Главная наставница российских женщин задолжала ФНС примерно 68 миллионов рублей. Блогерша позиционирует себя как эксперт вообще по всему: она продавала курсы по похудению, по «распаковке личности», учила женщин, «как полюбить себя» и т.д. Участие в одном из последних её марафонов стоило для наивных россиянок 500 тысяч рублей.