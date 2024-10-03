«Фашист» из культового «Брата-2» задолжал по налогам 1,5 млн рублей

ФНС России требует от актёра и режиссёра Константина Мурзенко выплатить налоговую задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, которая накопилась с 2019 года. Сейчас артиста разыскивают судебные приставы. Об этом пишет Mash.

По требованию налоговой у Мурзенко уже арестованы восемь банковских счетов. Если он не погасит долги в кратчайшие сроки, то ему выпишут штраф до 600 тысяч рублей или отправят в тюрьму на срок до двух лет. Зрители запомнили артиста по его эпизодической роли «фашиста» в культовой киноленте «Брат — 2». По сценариям Мурзенко сняты фильмы «Жёсткое время», «Мама, не горюй», «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь».