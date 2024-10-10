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10 октября, 06:43

Звезду «Шерлока» Ливанова ввели в кому, чтобы избежать отёка мозга

Mash: Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому, у него возможен рак

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому, пишет Mash. Состояние 89-летней звезды «Шерлока» продолжает ухудшаться. Врачи надеются, что так им удастся избежать отёка мозга из-за скопления жидкости и недостатка кислорода. Также исследования показали уверенные признаки онкологии.

Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции
Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции

Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце. По данным Life.ru, позднее артиста перевели в реанимацию.

Матвей Константинов
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