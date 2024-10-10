Звезду «Шерлока» Ливанова ввели в кому, чтобы избежать отёка мозга

Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому, пишет Mash. Состояние 89-летней звезды «Шерлока» продолжает ухудшаться. Врачи надеются, что так им удастся избежать отёка мозга из-за скопления жидкости и недостатка кислорода. Также исследования показали уверенные признаки онкологии.