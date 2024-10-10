Звезду «Шерлока» Ливанова ввели в кому, чтобы избежать отёка мозга
Mash: Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому, у него возможен рак
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому, пишет Mash. Состояние 89-летней звезды «Шерлока» продолжает ухудшаться. Врачи надеются, что так им удастся избежать отёка мозга из-за скопления жидкости и недостатка кислорода. Также исследования показали уверенные признаки онкологии.
Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце. По данным Life.ru, позднее артиста перевели в реанимацию.