Звезда «Шерлока» Василий Ливанов остаётся в реанимации после удаления тромба

Звезда «Шерлока» Василий Ливанов остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Он подключён к ИВЛ. Ранее актёру удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

По данным SHOT, у 89-летнего Василия Борисовича диагностировали уже третий по счёту инсульт. После госпитализации актёр приходил в сознание и самостоятельно дышал. Но потом ситуация ухудшилась.

В этом году советскому актёру уже трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.