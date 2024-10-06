Звезда «Шерлока» Василий Ливанов остаётся в реанимации после удаления тромба
Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / ITAR / Владимир Астапкович
Звезда «Шерлока» Василий Ливанов остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Он подключён к ИВЛ. Ранее актёру удалили тромб, который представлял смертельную опасность.
По данным SHOT, у 89-летнего Василия Борисовича диагностировали уже третий по счёту инсульт. После госпитализации актёр приходил в сознание и самостоятельно дышал. Но потом ситуация ухудшилась.
В этом году советскому актёру уже трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.
Ливанов кроме «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» также снимался более чем в 40 фильмах: «Дон Кихот возвращается», «Мастер и Маргарита», «Звезда пленительного счастья» и др. Его голосом в мультиках разговаривали Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев». По сценарию Василия Ливанова и Юрия Энтина создали «Бременских музыкантов».
Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце.