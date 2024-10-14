«Метр кишки провалился в мошонку»: Зарайские хирурги спасли мужчину с огромной паховой грыжей
В Зарайске врачи спасли мужчину с огромной паховой грыжей с помощью импланта
В Зарайской больнице врачи спасли 43-летнего мужчину с крупной пахово-мошоночной грыжей. Выяснилось, что пациент не ходил к врачам около четырёх лет.
«Ущемление было сильным и объёмным — примерно метр тонкой кишки провалился в мошонку. Консервативно вправить грыжу не удалось, поэтому понадобилась операция. В ходе хирургического вмешательства мы восстановили анатомическое расположение органов. Чтобы предотвратить рецидив грыжи, выполнили пластику стенки живота с использованием сетчатого импланта», — пояснил заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.
Он рассказал, что имплант изготовлен из синтетического материала, совместимого с организмом, и имеет форму сетки. Этот протез восстанавливает функции ослабленной брюшной стенки и поддерживает органы. Врач добавил, что мужчина уже выписан домой и будет находиться под амбулаторным наблюдением хирурга. Использование импланта ускорит его восстановление после операции, и в будущем мужчина сможет вернуться к привычной жизни с небольшими ограничениями на поднятие тяжестей.
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