Россиянин с сайта знакомств пустил в квартире газ на свидании и вынудил девушку прыгнуть в окно
В Мытищах девушке пришлось через окно бежать со свидания с любителем нюхать газ
В подмосковных Мытищах 31-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от испугавшего её ухажёра, пишет SHOT. Как оказалось, некий Александр, с которым она познакомилась на сайте знакомств, во время свидания стал нюхать включённый газ на кухне.
Девушка позвала парня домой, но первое свидание пошло не по плану. Кавалер даже заставлял даму присоединиться к странному действию, однако та выбрала другой вариант — выпрыгнула в окно со второго этажа. Ухажёр последовал за ней, а после ушёл в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча.
А ранее Life.ru рассказывал, как новоиспечённая звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев избил свою девушку во время свидания в лофте. Спортсмен на протяжении часа отрабатывал на ней кикбоксёрские приёмы, а потом якобы угрожал убить. Пострадавшая утверждает, что поплатилась за то, что без разрешения заглянула в телефон Алиева. Девушке удалось сбежать, только когда агрессор уснул.
Агентство "Москва"