Россиянин с сайта знакомств пустил в квартире газ на свидании и вынудил девушку прыгнуть в окно

В подмосковных Мытищах 31-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от испугавшего её ухажёра, пишет SHOT. Как оказалось, некий Александр, с которым она познакомилась на сайте знакомств, во время свидания стал нюхать включённый газ на кухне.

Девушка позвала парня домой, но первое свидание пошло не по плану. Кавалер даже заставлял даму присоединиться к странному действию, однако та выбрала другой вариант — выпрыгнула в окно со второго этажа. Ухажёр последовал за ней, а после ушёл в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча.