Останутся до самой старости: 5 пород кошек, которые будут радовать вас всю жизнь

В мире домашних животных кошки занимают особое место в сердечке человека. Когда речь идёт о выборе пушистого спутника, многие стремятся найти не просто красивую, но и здоровую породу, которая будет радовать долгие годы. Некоторые котики известны выдающимся долголетием и способны стать верными компаньонами на протяжении всей жизни своих хозяев.

В этой статье мы познакомим вас с пятью удивительными породами кошек-долгожителей, которые не только порадуют своей красивой внешностью, но и подарят множество приятных моментов в компании с вами, оставаясь рядом даже в старости.

Кошки-долгожители: сиамская порода

Какие породы отличаются долголетием? Сиамские кошки. Фото © Wikipedia / Yannbee

Сиамские кошки славятся своим долголетием, часто доживая до 20 и более лет при надлежащем уходе. Один из известных представителей прожил целых 30 лет! Этот факт подтверждает их здоровье и жизнеспособность. Кошки породы сиамская обладают элегантным внешним видом, стройным телосложением и яркими голубыми глазами, которые являются их отличительной чертой. Интересно, что все сиамские кошки — альбиносы, что объясняет отсутствие пигмента в их глазах, это придаёт им интенсивный лазурный цвет. Порода прекрасна внешне и отличается крепким здоровьем, что делает её популярной среди любителей домашних животных.

Порода кошек русская голубая

Представители породы кошек русская голубая в среднем живут от 12 до 18 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MNStudio

Русская голубая кошка — это не только очаровательное существо с роскошной сине-серой шубкой, но и обладательница отменного здоровья. Она не подвержена генетическим заболеваниям, свойственным другим породам кошек. В среднем представители русской голубой живут от 12 до 18 лет, но встречаются настоящие долгожители, радующие своих хозяев более 25 лет! А вот характер у кошек — это сочетание нежности и игривости. Они ласковы, дружелюбны и обожают внимание. Их активный нрав не даст вам заскучать.

Котики породы рэгдолл долго живут

Какие есть кошки-долгожители? Порода рэгдолл. Фото © Wikipedia / BlackIceNRW

Рэгдолл — это крупная и привлекательная порода кошек, отличающаяся характерным окрасом. Они достигают полной зрелости к четырём годам, а средняя продолжительность жизни хвостиков составляет 15–16 лет. Представители породы рэгдолл обладают хорошим здоровьем, однако, как и многие другие, имеют предрасположенность к определённым заболеваниям. Среди наиболее распространённых проблем у этих кошек выделяются мочекаменная болезнь и болезни сердца. Несмотря на это, котики породы рэгдолл славятся своим дружелюбным и спокойным характером, что делает их отличными компаньонами. Любящие общение и ласку, они часто появляются в семьях, принося радость и уют.

Породы кошек-долгожителей: бирманская кошка

Долго живут и имеют игривый характер: порода кошек бирманская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IrinaFoto

Порода бирманская — это гибрид, возникший в результате скрещивания маленькой коричневой кошки из Бирмы и сиамской. Эти хвостики отличаются игривым и общительным характером, а средняя продолжительность их жизни составляет от 9 до 13 лет. Однако многие из котиков породы бирманская могут доживать и до 16 лет. Несмотря на общую устойчивость к заболеваниям, эти пушистики подвержены некоторым проблемам со здоровьем. У них могут быть черепные деформации и глаукома, что является важным аспектом, о котором должны помнить владельцы.

Пушистые персидские кошки и коты тоже долго живут

Максимально спокойные, но зато долгожители: порода кошек персидская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VeronikaSmirnaya

Кошки персидской породы отличаются долголетием, обычно оставаясь рядом с хозяином от 15 до 20 лет и даже дольше. Их выдающаяся черта — длинная и густая шерсть, которая требует регулярного ухода. Представители этой породы обладают спокойным и дружелюбным характером. Котики хорошо ладят с взрослыми, но не любят излишнего внимания и проявляют независимость в своих предпочтениях. Персы крепко привязываются к своим владельцам и ценят мирную атмосферу, избегая активных игр и беспорядка в окружении. Таким образом, персидская порода кошек идеальна для людей, ищущих спокойного и уравновешенного питомца, который требует заботы, но при этом не пристаёт постоянно с просьбами поиграть.