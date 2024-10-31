Психолог объяснил, почему опасно быть в вечном дзене, как «человек – лавандовый раф» из рилсов

Люди могут достичь такого же состояния вечного позитива, как у мемного блогера Николая Василенко (он же «человек – лавандовый раф»). Для этого необходимо разобраться в себе и в своих ценностях, в беседе с Life.ru рассказал коуч, психолог Александр Кичаев. Однако состояние дзена как у короля рилсов опасно.

Радость — это реакция на то, что человек получает что-то. То есть если мы теряем — у нас горе, получаем — радость. Получаем в зависимости от того, насколько это важно в нашей системе ценностей. Для кого-то получить деньги — это радость, для кого-то получить внимание — радость, для кого-то получить любовь — радость. Чтобы быть в этом состоянии, нужно разобраться в себе: что для меня ценно, что для меня важно. Есть материальные и нематериальные ценности, как минимум две группы того, что мы получаем. Александр Кичаев Коуч, психолог

По словам Кичаева, для Василенко каждое приобретение в жизни — это дар, поэтому он всегда выглядит радостным. Однако совсем не обращать внимание на житейские проблемы и негатив опасно, предупредил эксперт. Также психолог не видит ничего плохого в медитациях и пребывании в состоянии «дзен». Но, по его словам, люди не могут всегда что-то получать, они многое теряют: друзей, имущество и доверие.

«Это идеальное состояние дзена, к сожалению, в повседневной жизни может привести к тому, что человек просто не сможет оценивать угрозы и на них реагировать. Он будет думать, что это всё ерунда, а потом окажется нищим, больным и, может быть, даже жизнь его будет под угрозой. Нужно уметь видеть правду и угрозы», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Кичаев рассказал, что существует теория, согласно которой динозавры вымерли из-за отсутствия своевременной реакции на угрозы. У древних существ не были развиты нервные окончания, поэтому они даже не догадывались, что расторопные хищники отгрызли им половину конечности, отметил коуч.