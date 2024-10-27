«Лавандовый раф, если бы он был человеком»: SHOT рассказал о новом короле рилсов

SHOT выяснил, как живëт новый король рилсов Николай Василенко, ролики которого завирусились в Сети. По данным наши коллег, обаятельным интеллигентом, излучающим в своих видео спокойствие и оптимизм, оказался ростовский бизнесмен и в прошлом создатель водки «Белая берëзка».

55-летний Василенко родился в украинской Виннице в семье военного, позже вместе матерью переехал в Таганрог. В его жизни было около 30 компаний, в том числе крупный водочный завод «Южная столица», однако позже предприятие обанкротилось. Из остальных компаний Василенко также уже вышел: сейчас король рилсов владеет 50 процентами шикарного ростовского ресторана «Онегин Дача». В прошлом году выручка компании составила 255 млн рублей (при чистой прибыли в 57 млн). Ездит блогер на чёрно-красном Mercedes-Benz S350 2015 года выпуска, а живëт в историческом центре Ростова, в доме на Большой Садовой улице.

Интересно, что ещë в сентябре Николая знали только ростовчане — его аккаунт в Instagram* был закрытым, а видео получали максимум по несколько сотен лайков. Но после того, как страница стала открытой, с начала октября на Василенко подписалось уже больше 250 тысяч человек, он стал постоянно попадать в тренды, а ролики теперь набирают миллионы просмотров.

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