Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу
Mash: Блогер Лерчек подала иск на 3,4 млн руб. к маркетплейсу «Маркет-здоровье»
Блогерша Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) хочет отсудить у маркетплейса «Маркет-Здоровье» 3,4 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, основная претензия заключается в нарушении условий договоров поставки косметики Letique.
В июне сообщалось, что блогерша перед разводом отдала своему мужу Артёму долю в компании «Би фит», ежегодный доход которой составляет миллиард рублей. Как пишет телеграм-канал, по всей видимости, чтобы завершить сделку, Чекалина решила закрыть все дела и передать фирму экс-супругу чистой и прозрачной.
С 4 октября семья Чекалиных находится под домашним арестом. Лерчек на пару с экс-мужем обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. 9 октября к блогерше пожаловали оперативники, получившие оповещение о попытке побега. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лерчек может быть переведена в СИЗО из-за лайка, который она поставила под постом одного из своих коллег по цеху, однако ФСИН опровергла такой исход.