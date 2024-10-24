Находящаяся под домашним арестом Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу

В июне сообщалось, что блогерша перед разводом отдала своему мужу Артёму долю в компании «Би фит», ежегодный доход которой составляет миллиард рублей. Как пишет телеграм-канал, по всей видимости, чтобы завершить сделку, Чекалина решила закрыть все дела и передать фирму экс-супругу чистой и прозрачной.