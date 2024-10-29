Топ-6 зверей-людоедов: кого опасаться человеку и почему они вообще убивают

В мире более сотни видов животных, которые могут причинить нам вред, но, по сути, самые опасные хищники редко нападают на человека. Зачем зверю тратить силы на кого-то вроде нас, если на каждом углу он найдёт привычную добычу? Но бывают исключения, и это, пожалуй, одна из самых загадочных и пугающих тайн природы. Кто же может охотиться на людей?

1. Акулы — самые обсуждаемые морские охотники

Акулы: почему они нападают на людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / USMANboy

Давайте начнём с акул. На слуху у всех — большая белая акула, акула-бык, тигровая акула. В южных морях и океанах они совсем не редкость, но вопреки мифам целенаправленные атаки на людей эти хищные рыбы совершают крайне редко. Чаще всего нападения происходят по ошибке — например, акула может перепутать сёрфингиста с тюленем. Любопытство также подталкивает этих морских гигантов к «знакомству»: у акул нет рук, чтобы проверить, кто рядом, так что им остаётся лишь «потрогать» своими зубами.

2. Крокодилы — водные хищники, которые любят сидеть в засаде

Крокодилы и аллигаторы — как они выбирают жертву. Фото © Freepik / TravelScape

В Южной Азии и Африке крупные крокодилы, такие как гребнистый и нильский, известны агрессией. На территории США к ним присоединяется аллигатор, который, хоть и менее агрессивен, тоже способен нападать. Легендами уже стали рассказы о гиганте Густаве, крокодиле из Бурунди, который якобы унёс жизни сотен людей. Крокодилы не выделяют людей в качестве основного блюда, но, если они часто встречаются в их зоне охоты, это может изменить предпочтения крокодила, превращая нас в часть его меню.

3. Комодские вараны — драконы, спустившиеся с древности

Комодский варан: опасности древнего дракона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Steven Dudka

На островах Индонезии живёт одна из самых крупных ящериц в мире — комодский варан. Внешне он напоминает средневекового дракона, и если вы думаете, что это преувеличение, то зря. Варан может достигать трёх метров в длину, и, хотя его нападения на людей редки, известен случай, когда варан атаковал и даже съел человека. Этот «дракон» не пропустит случай поохотиться, если рядом окажется что-то мелкое и беззащитное.

4. Кошачьи — древние охотники, которым иногда просто не везёт

Тигры и львы: когда кошачьи становятся людоедами. Фото © Freepik / wirestock

Тигры, львы и леопарды — главные «злодеи» среди кошачьих, хотя обычно на людей они не охотятся. Но с возрастом или после травм крупным кошачьим становится сложнее добывать привычную еду, и тогда они могут переключиться на людей. Леопарды, например, тысячелетиями охотились на приматов, поэтому рефлекс охотника у них в крови. Известны случаи, когда именно старые или больные тигры становились людоедами, не имея возможности добыть более крупных животных.

5. Волки и гиены — ночные хищники с голодными амбициями

Волки и гиены — ночные охотники на человека. Фото © Freepik / wirestock

Волки, гиены и даже койоты могут представлять опасность, особенно когда голодны. В дикой природе нападения редки, но стая голодных волков может осмелиться подойти к человеку. Гиены известны своей дерзостью и могут подбираться к людским поселениям в поисках пищи. Их стратегия — окружить жертву и атаковать группой, и если человек окажется в одиночестве, то шансов на побег почти нет.

6. Медведи — крупные хищники, готовые на всё ради еды

Медведи: как защищаться при встрече с хищником. Фото © Freepik / wirestock

Гризли, бурый и белый медведи — не позавидуешь тому, кто случайно встретит кого-то из них. В отличие от большинства хищников эти обычно нападают лишь в случае угрозы, но инциденты случаются. Медведь может «заинтересоваться» человеком после охоты, особенно если поймёт, что человек слаб и доступен. Этот «интерес» однажды привёл к трагедии в Японии: на острове Хоккайдо медведь за короткое время убил несколько человек, заставив охотников объединиться против зверя.