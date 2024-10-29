Путин утвердил повышение МРОТ

В текущем году МРОТ равен 19 242 рублям. Таким образом, с 1 января рост составит 16,6%, что приведёт к увеличению зарплаты 4,2 миллиона работников. МРОТ повышается в рамках достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. В «майском указе» президент подчёркивал, что минимальный размер оплаты труда должен расти опережающими темпами и достичь к 2030 году не менее 35 тысяч рублей.