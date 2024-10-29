Путин утвердил повышение МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составит 22 440 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В текущем году МРОТ равен 19 242 рублям. Таким образом, с 1 января рост составит 16,6%, что приведёт к увеличению зарплаты 4,2 миллиона работников. МРОТ повышается в рамках достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. В «майском указе» президент подчёркивал, что минимальный размер оплаты труда должен расти опережающими темпами и достичь к 2030 году не менее 35 тысяч рублей.
Напомним, что 22 октября законопроект был одобрен Государственной думой России сразу во всех трёх чтениях. 23 октября законопроект одобрил и Совет Федерации, после чего его отправили президенту на подпись.
Life.ru