Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 14:16

Путин утвердил повышение МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составит 22 440 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В текущем году МРОТ равен 19 242 рублям. Таким образом, с 1 января рост составит 16,6%, что приведёт к увеличению зарплаты 4,2 миллиона работников. МРОТ повышается в рамках достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. В «майском указе» президент подчёркивал, что минимальный размер оплаты труда должен расти опережающими темпами и достичь к 2030 году не менее 35 тысяч рублей.

Напомним, что 22 октября законопроект был одобрен Государственной думой России сразу во всех трёх чтениях. 23 октября законопроект одобрил и Совет Федерации, после чего его отправили президенту на подпись.

МРОТ составит 22 440 рублей в месяц. Как изменятся льготы и зарплаты с 1 января 2025
МРОТ составит 22 440 рублей в месяц. Как изменятся льготы и зарплаты с 1 января 2025
Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar