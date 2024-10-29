У детских товаров сети «Ашан» появится свой символ Птенчик

Сеть гипермаркетов «Ашан» хочет зарегистрировать новый товарный знак, предназначенный для детской продукции. Соответствующая заявка подана в Роспатент. Она подразумевает регистрацию персонажа по имени Птенчик — красной мультяшной птички с зелёными глазами.

По данным РБК, новый товарный знак предназначен для линейки товаров «Ашан Красная птица Kids». Персонаж Птенчик будет изображён на каждом товаре, предназначенном для детей от трёх до дести лет. Всего на данный момент сеть гипермаркетов имеет 16 торговых марок.