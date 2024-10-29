У детских товаров сети «Ашан» появится свой символ Птенчик
«Ашан» запатентует товарный знак в виде красного Птенчика для детских товаров
Сеть гипермаркетов «Ашан» хочет зарегистрировать новый товарный знак, предназначенный для детской продукции. Соответствующая заявка подана в Роспатент. Она подразумевает регистрацию персонажа по имени Птенчик — красной мультяшной птички с зелёными глазами.
Новый товарный знак «Ашана». Фото © Федеральный институт промышленной собственности.
По данным РБК, новый товарный знак предназначен для линейки товаров «Ашан Красная птица Kids». Персонаж Птенчик будет изображён на каждом товаре, предназначенном для детей от трёх до дести лет. Всего на данный момент сеть гипермаркетов имеет 16 торговых марок.
Ранее появилась информация, что французская торговая группа Auchan нашла покупателя для продажи российского бизнеса. Однако вскоре пресс-служба «Ашана» назвала сообщения об уходе компании из России слухами.
ТАСС / AP