В «Ашане» опровергли слухи о скором уходе с российского рынка
Пресс-служба «Ашана» назвала слухами сообщения о скором уходе компании из России
Французская сеть гипермаркетов «Ашан» не собирается приостанавливать свою деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что слухи об уходе «Ашана» с российского рынка ходят уже несколько лет.
«Мы не комментируем слухи», — заявили газете «Известия» в компании.
Там добавили, что компания «Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на отечественном рынке, принося пользу покупателям.
О скором уходе «Ашан» из России ранее сегодня сообщил французский журнал La Lettre. По его данным, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Также утверждалось, что сеть хочет свернуть деятельность в Венгрии.
ТАСС / Кирилл Кухмарь