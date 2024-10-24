В «Ашане» опровергли слухи о скором уходе с российского рынка

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» не собирается приостанавливать свою деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что слухи об уходе «Ашана» с российского рынка ходят уже несколько лет.

«Мы не комментируем слухи», — заявили газете «Известия» в компании.

Там добавили, что компания «Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на отечественном рынке, принося пользу покупателям.