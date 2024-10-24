Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:23

В «Ашане» опровергли слухи о скором уходе с российского рынка

Пресс-служба «Ашана» назвала слухами сообщения о скором уходе компании из России

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» не собирается приостанавливать свою деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что слухи об уходе «Ашана» с российского рынка ходят уже несколько лет.

«Мы не комментируем слухи», — заявили газете «Известия» в компании.

Там добавили, что компания «Ашан Ритейл Россия» продолжает работать на отечественном рынке, принося пользу покупателям.

О скором уходе «Ашан» из России ранее сегодня сообщил французский журнал La Lettre. По его данным, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Также утверждалось, что сеть хочет свернуть деятельность в Венгрии.

Крупнейший производитель шин объявил о продаже бизнеса в России
Крупнейший производитель шин объявил о продаже бизнеса в России
Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar