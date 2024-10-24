Стало известно о скором уходе «Ашан» из России
La Lettre: Французская сеть гипермаркетов «Ашан» продаёт российский бизнес
Французская сеть гипермаркетов «Ашан» уходит из России, сообщает журнал La Lettre со ссылкой на источники. По его данным, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров.
«Торговая группа Auchan нашла местного покупателя для ухода из РФ», — говорится в материале.
Сеть также хочет свернуть деятельность в Венгрии, но при этом останется на Украине, отмечают собеседники журнала.
Напомним, о возможном уходе «Ашана» с российского рынка стало известно в конце 2023 года. Уже в апреле французская «Ситрас» (Ceetrus) семьи Мюлье, куда входит торговая сеть Auchan, закрыла сделку по продаже всех площадей в нашей стране. При этом в подразделении Auchan тогда опровергли слухи о скором уходе с российского рынка.
ТАСС / Борис Кавашкин