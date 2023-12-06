"Ашан", Globus и Metro могут закрыться по всей России "Известия": Минпромторг предупредил о рисках ухода "Ашана" и Metro из России 6 декабря, 09:04 "Ашан", Globus и Metro могут уйти из России, опасаются в Минпромторге. Фото © Агентство "Москва"

В Минпромторге по-прежнему видят риски ухода с российского рынка таких иностранных продуктовых сетей, как "Ашан", Globus и Metro Cash & Carry. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо первого зампреда правительства Андрея Белоусова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Власти уверены, что торговые сети могут покинуть Россию, несмотря на огромный масштаб торговых площадей и инфраструктуры.

Указанным компаниям, как подсчитали в Минпромторге, принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах страны, а также собственные распределительные и производственные центры. При этом каждая из указанных торговый сетей имеет более двух тысяч поставщиков товаров и свыше 50 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее аналитики узнали, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, а 19 компаний уже начали работу в РФ. Большая часть из них работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные — в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры". Речь идёт о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия. При этом президент России Владимир Путин констатировал, что в стране появилось рекордное число своих брендов.

Авторы Алексей Берковиц