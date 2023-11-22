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Путин констатировал, что в РФ появилось рекордное количество своих брендов

22 ноября, 11:37

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин констатировал, что в стране появилось рекордное число отечественных брендов. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, предложив обсудить поддержку российских компаний.

"За предыдущий, за прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается", — сказал глава государства.

10 мировых гигантов, незаметно вернувшихся в Россию под новым брендом

10 мировых гигантов, незаметно вернувшихся в Россию под новым брендом

При этом ранее аналитики узнали, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, а 19 компаний уже начали работу в РФ. Большая часть из них работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры". Речь идёт о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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