Путин констатировал, что в РФ появилось рекордное количество своих брендов

Президент России Владимир Путин констатировал, что в стране появилось рекордное число отечественных брендов. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, предложив обсудить поддержку российских компаний.

При этом ранее аналитики узнали, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, а 19 компаний уже начали работу в РФ. Большая часть из них работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры". Речь идёт о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия.