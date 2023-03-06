Агент Лайфа устроился на работу в "Ашан" и рассказал о рабском труде и беспределе "надзирателей"

Работа в "Ашане" — это строгий режим от звонка до звонка, перекуры — в зависимости от настроения охраны, обед — строго по часам, а в туалет — только с разрешения начальника. К такому выводу пришёл агент Лайфа, который устроился на работу в сеть французских гипермаркетов, чтобы проверить информацию о нарушениях и злоупотреблениях изнутри.

Наш агент устроился на позицию сотрудника торгового зала в ночную смену. Зарплата — 47 тысяч рублей в месяц. В феврале по графику выпадает 18 ночных смен из 28 возможных, длительность каждой — с 23 до 8 часов. И всё это — под присмотром охраны, которая в "Ашане" что-то вроде привилегированного класса. Везде установлены видеокамеры, по которым бдительные охранники следят, чтобы никто из работников не вздумал передохнуть даже на секунду.

"Служба безопасности очень серьёзно работает и смотрит за каждым движением каждого сотрудника. То есть там нельзя стоять зевать, надо всё время пахать. Они замечают, даже если ты просто перестаёшь двигаться, и напоминают, что ты пришёл сюда работать. Парни говорят, что нужно хотя бы делать вид, как будто ты работаешь, даже если уже делать нечего и всю работу закончили, всё равно продолжай создавать видимость работы", — вот такие лайфхаки усвоил наш агент, пока работал в "Ашане".

Подробнее о других ужасах работы в "Ашане" читайте в расследовании Life.ru.