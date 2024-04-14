"Дочка" "Ашана" продала активы в России

Французская компания "Ситрас" (Ceetrus) семьи Мюлье, куда входит "Ашан" (Auchan), закрыла сделку по продаже торговых площадей в России. Об этом сообщает РБК.

Предварительный договор о продаже торговых точек был подписан в октябре прошлого года. Правительство РФ быстро дало разрешение на сделку, однако окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта. Уточняется, что новым владельцем ранее принадлежавших Ceetrus торговых комплексов стала компания "Торговые галереи".

Ceetrus управляет 285 объектами торговой недвижимости в 10 странах Западной и Восточной Европы. В РФ она управляет 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тольятти, Пушкине и других городах.